一場有別以往客家文化推廣的音樂市集歡樂活動「客家很有市－音樂馬戲市集」，11月27日下午2時在光之塔公園熱鬧登場，高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，客家人在秋收時節會有還福（或完福）儀式，用祭祀感謝上天保佑一年來的豐收，這次活動有著這般精神與理念，誠摯邀請民眾共同參加。

「客家很有市－音樂馬戲市集」活動由高雄市政府客家事務委員會及財團法人高雄市客家文化事務基金會共同辦理，從異國風情的人文元素為發想，以表演藝術出發，結合西方特技的馬戲表演藝術與客家音樂元素，傳達跨域與異國風情的呈現，讓活動有別於純粹單一化，增添親子參與和民眾互動。

楊瑞霞邀請民眾當天下午2時先到高雄客家文物館內，一起參加客家傳統的還福儀式，之後再到對面的光之塔，參加音樂馬戲市集，透過音樂演奏、馬戲表演及特色市集的熱鬧活動與氛圍，讓高雄的大小朋友鬥鬧熱、共享歡樂，在後疫情時代，迎接大家平安健康、圓滿幸福、收穫滿溢的喜悅。

高雄市客委會指出，此次活動特別邀請巴西薩克斯風情歌王子Diogo Pinheiro演出知名曲目，為觀眾帶來獨特巴西色彩的音樂詮釋，更邀請客家金曲歌手蕭迦勒帶來客語創作歌曲，不同以往的市集活動，此次活動還邀請「創造焦點馬戲劇場」帶來大小朋友都喜歡的馬戲表演，為現場創造出不同以往市集活動的焦點。