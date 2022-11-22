澎湖縣長候選人賴峰偉22日在公辦政見會表示，他從政以來一路遭受抹黑，此次選舉對手更加變本加厲，他無法阻止有心人士造謠，但相信澎湖人謠言止於智者，絕對有智慧辨別是非，並呼籲鄉親「選賢與能」，支持「賢德」、「能力」都俱備的賴峰偉。

賴峰偉以中興、馬小地下停車場為例，陳光復初評經費為9.9億元，他上任後考量離島運費、缺工、物價調整等因素修正計畫，並送交通部公路總局審查，核定總經費14.1億元，平均每坪14.5萬元，對比同期金門金沙國小地下停車場平均每坪18萬元，顯示縣府工程造價合理。但遺憾的是，陳光復為了選舉不惜抹黑縣府團隊，打擊基層公務人員士氣，應該向所有縣府公務人員道歉。

賴峰偉也指責葉竹林，他的駕駛以網名「龍靈兒」汙衊縣府女性，葉竹林卻切割得一乾二淨，不僅沒有肩膀，還對女性同仁歧視，完全沒有性別平等的觀念，更遑論會尊重辛勤的公務人員。

賴峰偉說，他2018年上任後大力推動「海洋活化十二願景」，汙水處理設施完成率達60％、網具實名製、清除40萬公尺海底覆網、種苗放流超過2400萬尾、珊瑚礁栽種1萬株，再現海洋生機。他上任後與各村里、各機關團體發起全縣大淨灘，至今辦理淨灘超過700場、4萬2000人次參與、清理600公里海岸線、清除1800噸海廢，重現美麗澎湖灣。

賴峰偉重視教育與國際化，在5鄉1市成立10所雙語實驗課程學校、3所國際雙語學園，聘請32位外籍教師駐校教學，外籍教師與學生比率全國最高。他也陸續完成觀音亭、國際廣場、澎湖休憩園區、案山船公園、鎖港、通梁、山水等7處共融式遊戲場，目前同步在馬公千禧公園、湖西、西嶼、望安、七美等處規劃共融式公園，滿足5鄉1市民眾的休憩需求。

賴峰偉強調，他並非不在乎選舉輸贏，但看到陳光復、葉竹林在選舉期間不斷撒錢開支票，賴更在乎澎湖的未來，堅持公帑支出要為澎湖創造最大效益，而不是為了個人的選票，對手開出的福利支票，縣府每年要多負擔10億，1任4年就要支出40億以上，澎湖自有財源有限，根本無法如此龐大的福利支出。