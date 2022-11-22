恩智浦半導體(NXPI)宣佈推出全新恩智浦類比前端(N-AFE)系列，應用於工廠自動化的高精確度資料獲取和狀態監測系統。全新N-AFE系列作為軟體可配置(software-configurable)的通用類比輸入裝置，能幫助推動軟體定義工廠，幫助營運者簡化智慧工廠的配置流程，並根據不斷變化的市場需求輕鬆調整設置。

儘管工廠智慧化程度逐漸提升，但適應快速變化的市場趨勢依舊充滿挑戰，這往往需要大規模的設備升級，重新配置工廠，以滿足新的需求。增添軟體可配置元件能幫助工廠營運者更加靈活，進而更快、更輕鬆地改變工廠配置，以因應快速變化的市場趨勢。

恩智浦半導體執行副總裁暨進階類比業務部總經理Jens Hinrichsen表示，軟體定義工廠是工業4.0的下一次演變，恩智浦軟體可配置類比前端系列將有助於實現此里程碑。為提高產品品質，全新類比前端兼具可配置性與更高的準確性和精確度，同時運用高階診斷功能防患於未然，以減少停機時間，幫助開啟智慧工廠的新時代。

施耐德電機(Schneider Electric)與恩智浦展開密切合作，將N-AFE系列整合至其工業解決方案。得益於N-AFE所提供的軟體可配置性，單晶片N-AFE解決方案能幫助公司降低硬體設計的複雜程度，為其工業客戶帶來優勢。

N-AFE系列裝置以較低系統成本整合多達8個通用類比輸入，適用於工廠和製程自動化的資料獲取系統。該系列結合了訊號鏈保護、精密放大器(precision amplification)和高速資料轉換、篩檢程式和高精確度自診斷等功能，可用於監測工廠狀況，提升產品一致性，為可重複的產品品質提供保障。該系列還整合額外的高階診斷功能，透過預測性維護和異常檢測來減少工廠停機時間，除此之外，工廠校準和自校準功能還可幫助降低測試成本。