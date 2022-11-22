馬自達汽車在周二公布了一項106億美元的汽車電動化的支出計畫，並指出公司可能考慮投資於電池的生產。

馬自達還將電動車(EV)銷售占比目標，提高到2030年達到全球銷售的4成。

該公司在聲明中說：「公司將推動電動車全面上市，並考慮投資於電池生產。我們估計到2030年，馬自達電動車在全球銷售中的比例將升至25%至40%之間」。

馬自達此前的銷售目標是到2030年的占比為25%。

該公司資深高層Akira Koga告訴記者，1.5兆日元（約106億美元）的投資將與其它合作夥伴一起進行，並將用於研發。

Koga拒絕透露具體的投資時間進程，並補充說，這將取決於電動車普及速度。

該日本汽車製造商指出，已同意與七家公司合作，包括羅姆(Rohm)，將共同開發和生產電子驅動元件。

馬自達執行長丸本明也告訴路透，已經與電池製造商、中資的遠景動力(Envision AESC)達成供應協議，將為日本製造的電動車提供電池，並確保電動車產量的增長。