距離投票日只剩4天，宜蘭縣又抓到林姓里長候選人跟陳姓、王姓樁腳，涉嫌以每票1000元現金買票，查扣現金15萬3000元，並通知林姓候選人、陳姓樁腳及拘提王姓樁腳到案。複訊後，認3人涉犯公職人員選罷法，諭令林姓候選人及陳姓、王姓樁腳，各以10萬元、10萬元、3萬元交保候傳。

宜檢黃正綱、黃明正檢察官指揮法務部調查局宜蘭縣調查站及宜蘭縣政府警察局蘇澳、宜蘭分局，共同偵辦宜蘭市七張里林姓里長候選人及陳姓、王姓樁腳，涉嫌以每票1000元買票。

經向宜蘭地方法院聲請搜索票獲准後，宜檢21日持搜索票，查扣現金15萬3000元，並通知林姓候選人、陳姓樁腳及拘提王姓樁腳到案。經檢察官複訊後，認3人涉犯公職人員選舉罷免法之投票行賄罪，犯罪嫌疑重大無羈押之必要，諭令林姓候選人及陳姓、王姓樁腳，各以10萬元、10萬元、3萬元交保候傳。

另到案的3位選民，各交出已收受的現金5000元、5000元、3000元，檢察官訊畢後均請回。