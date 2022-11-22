全球四年一次的世足賽（FIFA World Cup）登場， 2022年國際足總世界盃於11月20日至12月19日在卡達舉行，卡達是繼日本、韓國後，第三個主辦世界盃足球賽的亞洲國家，也是首個主辦世界盃足球賽的伊斯蘭國家。民進黨台北市長議員許淑華今（22）日在臉書上分享，她代表中華民國迷你足球協會推廣大使的身分，送球衣給小朋友，許淑華也直呼：「這是身為推廣大使，感覺做值得做的事！」

許淑華在臉書上表示，今天代表中華民國迷你足球協會推廣大使的身分，到興雅國小送球衣給小朋友。許淑華提到，「該校最近剛成立足球隊，為了推廣足球，協會特別捐贈球衣給小朋友，讓他們可以開心踢球開心運動」，中華民國迷你足球協會近6年期間，分別到22縣市推廣足球運動，針對資源不足的球隊，都會提供球衣給小球員有好的運動服可以穿，這是推廣運動中最重要的一環。

最後許淑華也強調，「我們很樂意幫助需要幫助的球隊，這是身為推廣大使，感覺做值得做的事！」也因為本周六九合一選舉投票，候選人都在黃金周努力衝刺，許淑華感嘆，「阿根廷梅西，今晚台灣時間6點開踢，我沒辦法看很無奈」。