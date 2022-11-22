蔡英文總統22日視察捷運延伸線A22老街溪站工程進度，交通部鐵道局表示，車站的土建及水環工程均已完成，目前工程團隊正全力趲趕機電系統整合測試作業中。原定今年底A22站可以通車，但受新、舊號誌系統自動行車監控系統相關軟體整合測試與修改期程影響而確定跳票，延宕至2023年7月底通車營運，這也讓藍營民代痛批，又是政策跳票，蔡英文只為輔選市民的權益還是受損。

蔡總統說，近年桃園是全國建設最多、進步最迅速的城市，中央與地方攜手合作，其中，軌道建設是基礎建設中重要的一環，感謝交通部及桃園市政府全心全意投入，讓桃園的軌道建設快速到位。

鐵道局長伍勝園表示，老街溪站體土建等相關設備均已就位，消防、竣工檢查、建築使用許可、電梯及電扶梯使用許可及無障礙勘驗也已取得，明年2月準備交付桃捷公司進駐接管。桃園市捷工局則說，因機捷A1至A20站的系統為英國公司，而延伸的老街溪及中壢站由德國公司承攬，受國際疫情影響，讓2系統的自動行車監控系統相關軟體現場整合測試與修改延宕，廠商已增派3位國外專家來台加速作業，預計2023年7月底可順利通車。

國民黨桃園市議員梁為超批評，招標時就知道延伸線跟原本的捷運系統不相同，如今通車延宕市民權益受損，又一次的政策跳票，蔡英文、鄭文燦只顧輔選，明顯是誇大政績。

桃園市長鄭文燦則說，A22老街溪站及A23中壢車站堪稱桃園軌道建設的樞紐，將來機場捷運延伸線通車後，列車上將存在2套號誌系統設備，並於A21站切換後行駛，新、舊自動行車監控系統（ATS）需互相溝通，才能讓雙系統無縫接軌、列車接續行駛，預計將於2023年2月完成新舊號誌系統整合，並於測試完畢、確保安全無虞下通車營運，未來搭配「桃園捷運路網2.0」，可望讓桃園持續大轉型、大進步。