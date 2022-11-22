通膨、升息，下半年國際經濟情勢每況愈下；台綜院今公布10月台灣EPI電力景氣指數顯示，全國產業高壓以上用電量，較去年同期大幅減少5.17％，整體產業電力景氣燈號下行呈低迷的黃藍燈。

台綜院也同步下修今年第3季經濟成長率預測值為3.4％，較10月的預估值3.5％，微幅調降0.1個百分點，也低於主計處10月份公布預測第3季經濟成長率4.1％。

根據台灣EPI電力景氣指數顯示，台電高壓以上產業用電量較去年同期減少4.31％，製造業、服務業用電分別減少4.65％、2.36％。

台綜院分析，受到全球高通膨壓力，主要經濟體續採緊縮貨幣政策，導致下半年國際市場需求明顯減弱，進而影響台灣產業生產動能及出口表現，國內高壓以上產業用電量大幅滑落，景氣明顯降溫，預測今年10月份經濟成長率為2.9％，也下修9月預測的經濟成長率為3.1％。

綜觀來看，國內產業面臨高通膨與高庫存衝擊，終端市場需求疲軟，廠商庫存去化，製造業面臨下行風險；台綜院預期，地緣政治緊張未解、通膨維持高檔及國際終端需求不振等多重風險下，產業景氣仍圍繞悲觀氛圍，第4季經濟表現恐持續看壞。