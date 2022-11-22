台灣邊境解封後，本月迎來新冠肺炎疫情後首個獎勵旅遊團，由日本「平岩建設株式會社」拿下，該公司看好台灣的安全性，舉辦員工旅遊分成4批來台，品嚐小籠包、台灣啤酒及各種台灣料理，稱讚台灣是美食天堂。

日本旅客於2019年創下來台新高紀錄近217萬人次，疫情期間多項海外旅遊意願調查，台灣為日本民眾最想前往的海外旅行目的地前3名。台灣於10月13日開放國境，觀光局加大力度推動境外獎勵旅遊來台，爭取各客源市場大型獎勵旅遊團體來台。

日本市場獎勵旅遊首發團，由埼玉縣老牌建設公司「平岩建設株式會社」拔得頭籌，在當地具知名度及影響力。據悉，該公司員工旅遊過去均以日本國內為主，今年1月決定選擇安心、安全的台灣為首次海外旅遊目的地，但受疫情影響國境開啟時間，多番爭取後自11月11日至12月2日，分4班近百人來台。

為歡迎疫後獎勵旅遊首發團，觀光局贈送台灣必買伴手禮鳳梨酥，讓甫抵台的社員驚喜又感動。有社員表示，來台參觀士林夜市、故宮等地，感受到台灣人熱情的活力，而聞名的小籠包、台灣料理、台灣啤酒，最受到大家歡迎，不負美食天堂的美稱。

觀光局表示，除爭取獎勵旅遊外，近期更有日本大型旅行社來台灣景點踩線，為明年台灣產品進行包裝考察。台灣連續6年成為日本高校海外修學旅行熱門首選，觀光局也與日本旅行社合作，12月中旬將邀請20位該社日本各地負責修學旅行人員來台，親身體驗台灣安心、安全修學旅行接待環境，爭取修學旅行大型團體來台。