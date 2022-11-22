2022年轉眼就要結束，不少品牌開始摩拳擦掌準備年節大檔，水根肉乾也搶快推出年節禮盒，並攜手「卡娜赫拉的小動物」呼應玉兔迎春的吉祥概念，早鳥訂購還有機會獲得限量聯名紅包袋。

水根肉乾x卡娜赫拉的小動物聯名禮盒，一次收納三款水根暢銷口味，包含原味圓燒豬⾁乾，使用獨門醬汁醃製入味，襯托出豬肉原有的鮮甜，同時保有多汁口感；檸檬圓燒豬⾁乾以鮮榨檸檬汁加上檸檬皮點綴，清爽檸檬果香撲鼻而來；⻘花椒圓燒豬⾁乾選用麻辣界首屈一指的江津九葉青花椒，佐以大紅袍、二荊條辣椒及朝天椒秘製，經黃金比例調配及古法烘烤，打造層層堆疊的香氣麻感，最後再以青花椒原有的淡淡萊姆香收尾，怕辣的人也能享受麻而清爽的風味。

禮盒的設計特別選用象徵水根肉乾品牌的雋永深藍色製成鐵盒，以打凸的方式讓繫上蝴蝶結的粉紅兔兔與P助圖案立體化，加上粉紅色的手提盒包裝，讓禮盒自提把到內裡，都有充滿卡娜赫拉的熱鬧氛圍，也帶來兔年喜氣。