俄烏戰爭是各種新式武器裝備的試驗場，美國提供給烏克蘭的MaxxPro裝甲車就承受了地雷的考驗，雖然車輛嚴重毀壞，但是車上的烏克蘭士兵奇蹟般生還，雖然受傷，但是他們還是可以步行離開車輛。

防衛部落格(Defense Blog)報導，美國海軍陸戰隊主導，必須開發更有效的防地雷防伏擊保護車輛計劃(mine-resistant, ambush-protected ,簡稱MRAP)。之後美國陸軍也參與， MRAP 分為 1 類或 2 類，取決於用途和乘員空間。

M1244，或稱MaxxPro裝甲車就是該計畫的成果之一，該車是 由美國導航星國際 (Navistar International) 的子公司導航星防衛(Navistar Defense) 和以色列 Plasan Sasa共同研發 設計的防伏擊防地雷車，這是因應自反恐戰爭之後，在敘利亞、阿富汗持續遇到簡易爆炸裝置(IED)的危害。

MaxxPro 的基礎型採用 V 形結構的乘員艙與底盤，這樣的設計使車輛在遇到爆炸時，多數的爆炸威力會引導到兩側，減少乘員艙直接的衝擊，就能較好的保護乘員。

該車與其他MRAP還有一處明顯不同，就是易改裝與維護，在設計初期就考慮了維護便利，因此裝甲主體用螺栓固定在一起，而不是焊接，這有利於現場維修，也便於生產。

美國國防官員稱，美國已向烏克蘭提供了數十輛的 MaxxPro。