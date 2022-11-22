航空城文史調查駐地工作站「園生地」成果展在大園航空城聯合服務中心A、B棟穿堂展出至11月26日。（蔡明亘攝）

航空城文史調查駐地工作站「園生地」成果展設計展覽手冊與小卡，記錄豐富內容。（蔡明亘攝）

桃園航空城進入實質開發階段，文史保存工作持續進行，桃市府6月成立航空城文史調查駐地工作站，透過各式行動記錄在地文化資產。近來舉辦成果展，秀出市府與工作站成立至今文化保存內容，6大主題展區吸引居民觀展，更設計展覽手冊與小卡，介紹從過去到現代的地方生活樣貌，邀民眾一同回顧過去、展望未來。

航空城文史調查駐地工作站「園生地」成果展在大園航空城聯合服務中心A、B棟穿堂展出至11月26日。駐站團隊表示，共分6大展區呈現多元視角，觀展時可輔以展覽手冊，內涵歷史小筆記和圖片註解等詳細內容，也設計各展區小卡，放上豐富照片，並註明年代、地點與影像背後的故事。

駐站團隊介紹，第一面展區為「走進航空城」，以一曲〈大園鄉鄉歌〉帶領觀展者認識早年大園風景、產業結構及航空城計畫影響範圍等；接著是「居民生活記憶」，從大園的農、漁、畜牧興衰出發，帶入居民與土地間情感；第三展區為「天公作美」，從人延伸至信仰，記錄海口福元宮、竹圍福海宮及桃園機場福德宮的歷史典故與祭祀特色，貼近居民生活。

第四展區為「Pushback（後推）」，駐站團隊說明，後推為機場工作術語，意指飛機自停機坪移動至跑道過程中，先後退以利起飛，就像航空城開發使都市風貌變遷，要以後推概念將歷史文化向下扎根，此展區記錄前空軍桃園基地內設施群，雖已完成階段性任務，仍存有獨特歷史價值。

駐站團隊表示，第五展區「基地外的多元樣貌」，透過《基地顯影 空軍群英—前空軍桃園基地設施群口述訪談》一書道出當年生活百態，因基地早期無圍牆，與周邊生活緊密連結，其中佃農、教會、洗衣店及眷村相關紀錄，都可讓人一窺當時基地附近民生樣貌。

「回望過去後要展望未來！」駐站團隊說，第六展區為「此時此刻—承載未來」，展現近年大園文史保存工作成果，包括紀錄片《記憶家園》拍攝介紹、與壽山高中合作設計「追翼翔啟」教具箱、和台南藝術大學合作修復玻璃底片，妥善保存珍貴影像等。

駐站團隊提到，成果展吸引許多居民前來觀展，其中曾在機場工作多年的居民提到，日前經過福元宮發現已拆除，心中感觸非常深，決定趁許多地景風貌尚存之際，騎單車在大園踩點。此外，不少居民看完展也會寫下回饋，對於這塊土地未來發展給予祝福。