客戶需求穩定，光學鏡頭廠玉晶光(3406)董事長陳天慶表示，第4季及明年第1季營收有機會比往年同期好，整體手機鏡頭朝高畫素升級不會停止，正向看待明年營運。

玉晶光今天下午舉行電話法說會，由陳天慶主持，儘管今年全球經濟黑天鵝滿天飛，受惠於iPhone 14新機挹注，玉晶光今年前3季營業淨利為25.66億元，年增42.27%，稅後盈餘達24.29億元，年增76.9%，超越去年全年獲利，每股盈餘為21.57元，其中第3季合併營收達71.77億元，季增1.47倍，稅後盈餘達17.29億元，季增3.63倍，同步創下單季歷史新高，單季每股盈餘達15.34元。

陳天慶表示，2022年雖然有俄烏戰爭以及新冠肺炎疫情持續的影響導致整體市場混沌不明，但是本公司在所有同仁的努力下，仍然繳出不錯的成績，今年第3季毛利率衝高至41.96%表現還不錯，主要原因有匯率的影響、新產品的良率提升及產品組合這幾個因素所導致。

至於今年第4季及明年第1季展望，陳天慶表示，依照目前客戶的需求來看，營收有機會比以往年度同期來的好，但是最終成果還是要看客戶實際拉貨的狀況而定，至於獲利多寡，要看工廠端是否能夠持續的提升良率而定，現在無法先預估。

陳天慶強調，手機多鏡頭提升規格及旺盛需求，搭配VR（虛擬實境）開發，光學產業仍是熱門行業，整體手機鏡頭朝高畫素升級不會停止，玉晶光在手機潛望式加上zoom功能的鏡頭已出貨，也有單純潛望式的鏡頭在配合客戶開發，對明年營運持正向看待。