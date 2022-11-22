國民黨台北市長候選人蔣萬安下午赴中山大同區展開車隊掃街。（蔣萬安辦公室提供）

國民黨台北市長候選人蔣萬安（左）22日在台北市以車隊掃街方式全力衝刺選情，呼籲大家票投六號。（陳信翰攝）

九合一選舉倒數衝刺，國民黨台北市長候選人蔣萬安、民進黨台北市長候選人陳時中22日分頭展開車隊掃街，2人下午皆至中山、大同區拜票，只可惜行程錯開，並未上演短兵相接情節。蔣萬安車掃插曲頻傳，包括計程車運將為與蔣萬安揮手，不慎擦撞路邊賓士汽車，還有民眾比出「8」的手勢，力挺無黨籍候選人黃珊珊。

據蔣萬安團隊規畫，「萬安台北出運行」車掃行動，上午先從松山、信義區出發，一路從上午9時掃到中午12時，下午2時至5時則赴中山、大同區。

蔣萬安下午2時合體國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹展開車掃，黨籍議員候選人葉林傳、陳炳甫、柳采葳及高世俊搭小吉普車緊跟在後，過程中鑼鼓喧囂，相當熱鬧，有許多民眾熱情在路口熱情比「6」，也有婦女手比8號，表態力挺黃珊珊，不過也有民眾不滿音量過大，開窗痛罵「吵死人了！」，蔣萬安則以「謝謝」2字化解尷尬。

車隊行進時，不少里長們帶著選民揮舞蔣萬安旗幟和國旗，路上卻遇到摩托車發生車禍，而葉林傳團隊便緊急下車協助，立刻做起選民服務。到了錦州街附近，車隊行經民眾黨市議員候選人林珍羽競選總部，林珍羽本人禮貌性揮手致意，蔣萬安也回「林珍羽謝謝！」

快到復興北路地下道時，還有小黃運將為與蔣萬安揮手，不慎擦撞到一旁的賓士汽車，還有婦女燙髮到一半，便在頭上包滿保鮮膜的狀態下衝出，表態支持。

原先蔣萬安團隊預計在下午3時抵達中山區長春路再右轉龍江路，而陳時中則會從長春路右轉林森北路，雙方於長春路頭尾隔空較勁，但因蔣萬安車隊直到下午4時才到長春路，當時陳時中車隊早已離開，兩人行程完全錯開，並未上演短兵相接情節。