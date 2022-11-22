新北市委託託社團法人中華民國更生少年關懷協會承接汐止少年福利服務中心，今舉行開幕茶會，期盼透過五感視覺、觸覺、聽覺、味覺及嗅覺在各空間安排「學習角」，打造出手作療癒區、遊戲桌遊區等環境，社工督導黃子萍表示，中心每年可提供5000人次的個案、家庭及社區服務，期盼專業人員彙整少年想法，為其發聲。

汐止少年福利服務中心今開幕，以「囍記」作為主題，取台語諧音，希望好事發生，不少關注社區弱勢兒少家庭的助人工作者、社會局兒少科督導都出席給予祝福，資深志工和社工也為少年中心獻唱「夜空中最亮的星」，希望給予少年支持，點亮他們的心。

更生少年關懷協會指出，中心是由社工和少年從零打造，空間分成許多學習角，像是手作療癒區、遊戲桌遊區、樹下休息區、網路影音區、主題展覽區及共食區，讓不同特質的少年可以產生好奇，主動體驗各樣設施。

社工也運用色彩學，邀請少年一起完成中心油漆工作，並展出今年1至10月場館經歷不同階段的改造過程及服務剪影，從安排節慶活動、慶生、多元休閒活動、到社工團隊訓練及校園宣導等。

黃子萍表示，期盼汐止少年福利服務中心未來可以透過藝術，創造美的事物與空間，鼓勵少年表達自己，並由專業人員彙整想法，為其發聲。