上銀科技自創「Hiwin」品牌價值7,500萬美元，折合新台幣約23億元、成長率17％，22日獲頒台灣最佳國際品牌Top 25，這也是上銀第三度獲台灣最佳國際品牌Top 25殊榮。

經濟部工業局主辦，財團法人台灣經濟研究院執行，全球品牌價值調查機構Interbrand承辦「2022年台灣國際品牌價值調查」，22日揭曉，上銀科技以品牌價值7,500萬美元(相當於新台幣23億元)、成長率17％，這也是上銀第三度榮獲台灣最佳國際品牌Top 25。

上銀指出，上銀產品符合智慧製造趨勢，獨特的創新與客製化服務，為客戶提供機電整合整體解決方案，在全球政經情勢充斥著不確定性情況下，HIWIN仍展現企業韌性，積極突破核心技術往新領域發展，發揮獨特的品牌競爭優勢與價值，榮獲2022年台灣最佳國際品牌Top 25。上銀仍會展現Made in Taiwan的韌性，並以ESG為核心，攜手上下游夥伴，實踐「精進人類生命品質參與者」的願景。

上銀指出，上銀品牌HIWIN意涵取自HI-TECH WINNER的縮寫，主要意義是With us, you area hi-tech winner，既自我期許為高科技贏家，也幫助客戶成為該領域的贏家。品牌經營是一個不斷累積的過程，上銀集團總裁兼創辦人卓永財創立上銀科技之初，就以HIWIN自有品牌行銷全球為宗旨，由總經理蔡惠卿推動執行。

耕耘Hiwin品牌30年多來，蔡惠卿深刻體會「研發創新是自有品牌的隱形翅膀、智財權是永續經營的基石」，意即品牌的型塑也要考量到研發創新與智慧財產等，品牌管理者必須與時俱進，經營團隊也必須保持彈性應變的韌性。

上銀指出，B2B尤其是工業產品要發展品牌相較於B2C(消費產品)更為困難，上銀產品屬於精密設備中的關鍵零組件，一向是德國、日本所主導，上銀在耕耘品牌的過程格外艱辛。上銀在ESG的趨勢發展下，推出一系列符合環保省能源的創新產品，強化品牌的韌性與永續性。

上銀強調，卓永財有強烈的「台灣製造」使命感，在上銀的主管訓練教材中一定會觀看「大國崛起」紀錄片，特別是德國崛起故事：兩百年前，Made in Germany（德國製造）是次級品，英國製造比較高級，經過1、2百年，現在德國已是最大工業強國，德國製造代表高品質，這改變不是一朝一夕，是經過世世代代的努力。HIWIN也希望透過一代一代的努力，展現台灣精美製造的招牌，讓全世界體驗MIT品牌的巧實力。