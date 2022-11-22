馬來西亞為抑制過高的雞肉價格，6月1日宣布禁止白肉雞出口，對新加坡第二大雞肉供應商其祥-KY（1258）造成重傷害。惟其祥22日召開線上法說會，董事長王建山表示，馬國10月11日已經宣布局部解除出口禁令，約開放原有數量的一半，時間到今年底止，其祥第四季營運有望稍微鬆口氣。

不過他也坦承，馬國這幾天正在大選，結果無政黨過半，到現在還沒辦法選出新首相，政治不確定仍然存在。目前馬國白肉雞的禁令局部開放時間只到今年12月31日，明年會不會繼續開放？甚至進一步開放？將攸關其祥明年營運表現。

在台灣掛牌的其祥，為新加坡第二大雞肉供應商，主要雞場設在馬來西亞，將肉雞運到新加坡加工處理後，在當地銷售。惟馬國政府為了抑制雞肉價格飆高，6月1日宣布禁止白肉雞出口，其祥首當其衝，原本的供應鏈布局全遭打亂。

這造成其祥第三季毛利率僅5.6％，遠低於第二季的22.7％和去年同期17.4％。並拖累其祥上季稅後淨損4,770萬元、每股淨損1.29元，相較第二季每股純益1.3元「由盈轉虧」，創下近兩年半最差表現。

王建山表示，馬國禁令宣布後，其祥很努力拓展冷凍雞在星國銷售，替代原本的活雞，但冷凍雞生意競爭激烈，毛利率比起活雞差一大截。

由於現在馬國已局部開放出口，數量大約是原本的50％-60％，其祥第四季毛利率和獲利有望喘口氣，會比第三季明顯改善。但展望明年，還要看馬國接下來的政策走勢而定。

而其祥也努力採取更多應變，包括積極尋找其他供應來源，並持續向馬國政府爭取有機產品能出口新加坡。其祥旗下有「櫻花雞」、「其祥康樂雞」等自有品牌雞，標榜無毒飼養，以高科技的乳酸菌，取代傳統的抗生素及生長激素等添加劑，為健康無毒的有機雞，應該和傳統肉雞市場有所區隔，不過能否豁免還是要看馬國官方的態度。