2022卡達世界盃如火如荼開打，昨日B組美國首戰對上威爾斯，雖上半場就已先搶到大門前，成功攻下1分，但下半場威爾斯靠著罰球得分，最終兩隊以1:1握手言和。終場媒體捕捉到，威爾斯小將威廉斯（Neco Williams）突然掩面淚崩、高舉雙臂，因為他的祖父在不久前已去世。

綜合《印度快報》(The Indian Express)及《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，這場比賽藏著另一段鼻酸故事，威爾斯年僅21歲後衛威廉斯賽後情緒激動，突然掩面爆哭，隊友與教練紛紛衝上前擁抱給予安慰，畫面令全場心疼。照片中他雙膝跪地、高舉雙臂指向天空，向已故祖父致意。

威廉斯雙膝跪地、高舉雙臂指向天空，向已故祖父致意。 (圖/路透社)

威爾斯門將軒尼斯（Wayne Hennessey）見狀趕緊上前擁抱威廉斯給予安慰。 (圖/美聯社)

O FUTEBOL É [email protected] DEMAIS! 🥺😧 Na noite de ontem, a mãe de Neco Williams o avisou por telefone que seu avô havia falecido. Horas depois, ele entrou em campo pela seleção do País de Gales e arrancou um empate na raça contra os EUA! #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/wapUcbUXCC — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 21, 2022

威廉斯事後在社群發文惹哭大批網友，稱「昨天我不得不面對一個壞消息，是我此生從未有過如此艱難的時刻，祖父昨晚離開了，比賽前我幾乎整天都在哭泣，帶著家人與隊友的支持，一切都撐過去了」。從6歲時開始踢球，祖父不曾缺席，他永遠不會跟我說哪場比賽踢得好，因為他總是說，未來每一天我必須愈來愈進步，如今我也成功站上舞台。

本屆世界盃B組21日由美國對上威爾斯，而本次賽事是威爾斯自1958年以來首度登上世界盃舞台，睽違64年，對該國人民來說格外熱血沸騰。美國隊在第36分鐘靠前鋒維阿（Timothy Tarpeh Weah）先馳得點，下半場卻遭威爾斯一哥貝爾（Gareth Bale）以12碼罰球反撲，成為今年世足賽第一場和局。