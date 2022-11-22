國民黨桃園市長候選人張善政22日與前高雄市長韓國瑜妻子李佳芬一起車隊掃街，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬表示，張善政與韓國瑜選舉方法一樣，韓把高雄抹黑到又老又窮、坑坑洞洞，而張善政的選舉方式看起來是一樣的。

鄭運鵬今天在桃園區車隊掃街爭取民眾支持，他表示，張善政和韓國瑜是2020年總統、副總統的搭檔，作風也一致，所以互相支援是很正常的事。他說，觀察到張善政和韓國瑜的選舉方法一樣，4年前高雄市長選舉，韓國瑜把高雄抹黑到又老又窮，坑坑洞洞。他當選之後反而讓高雄失去了進步，張善政的選舉方式，看起來跟韓國瑜一樣。

鄭運鵬也說，高雄市民給韓國瑜當選後，花了2年代價罷免、補選，最後高雄市長陳其邁只剩下2年要拚4年，如果張善政覺得這是情緒勒索的話，他應該想想當時韓國瑜當選市長之後沒有把高雄照顧好，希望他們不要用這種抹黑桃園進步的方式，情緒勒索桃園的選民，相信正面選舉政策選舉和進步選舉才是期待的選舉結果。

鄭運鵬又說，桃園市長鄭文燦超過了前桃園縣長朱立倫、吳志揚13年的成績，只希望下一任市長不要卡住桃園進步，不要卡住桃園發展，也不要像張善政過去在行政院任內卡住桃園鐵路地下化，卡住桃園機場捷運通車，只希望下一個市長要超越鄭文燦的好成績。