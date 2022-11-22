牙齒是人類進食的第一關，好壞與影響咀嚼，進而影響人體營養素的吸收，醫師提醒，口腔健康還與身體慢性病息息相關，若口腔不佳將導致心臟病、糖尿病、失智、高血壓，其中，牙齒的細菌分泌的毒素很傷身，一進入血液，會造成血管疾病，最後造成心臟病或中風。

內科醫師傅裕翔與牙醫師劉馥萱一同在臉書上表示，現代人大多很關注血壓、血糖的控制，但其實口腔問題與慢性病息息相關，若輕忽牙齒清潔，會引發4大問題，包括心臟病、糖尿病、失智、高血壓。

他表示，牙周致病的細菌分泌的毒素很傷身，口腔中殘留的細菌，會進入血液內，造成血管疾病，最終可能造成心臟病或中風。

牙周病與糖尿病常常相關連。他表示，糖尿病因為自身免疫體質改變，導致牙周更容易發炎，而牙周嚴重發炎的病人，又更加不容易控制血糖。

牙齒數量也與失智相關，傅裕翔表示，日本研究發現，60歲以後真牙未滿20顆，失智風險也會顯著提升，這是因為牙齒咀嚼可以刺激腦部，幫助大腦做運動。

他並表示，牙周病是高血壓的推手之一，高血壓也是台灣人的常見慢性病。英國有研究顯示：牙周病越嚴重，平均血壓越高，高血壓的風險提高49%。