本周六(26日)除了九合一大選投票，還將進行首次的18歲公民權修憲複決公投，部分政黨候選人紛紛曬出自己青澀年輕照，呼籲民眾支持18歲公民權。有「恰吉」稱號的民進黨台北市議員王世堅今(22日)在臉書PO出自己少年時的青澀照片，喊話：「社會更活力，台灣更年輕，台灣年輕人加油！」貼文立即引來大批網友留言，不少人虧說「一看就知道是幹大事的人物」、「可愛版恰吉」、「堅哥是叫你拿18歲的照片，不是拿12歲的啦」。

憲法修正案公民複決第1案將於11月26日進行投票，由於「18歲公民權」需達961萬有效票才算過關，門檻相當高，部分政黨候選人都積極催票，呼籲民眾支持18歲公民權。王世堅今日下午於臉書上發文表示，「社會更活力，台灣更年輕，台灣年輕人加油」。

王世堅也接地氣地PO出了自己年少時的青澀照片，從畫面中可見「青少年版」王世堅穿著藍白相間的條紋上衣搭配深藍牛仔褲，頭上還戴著一頂棒球帽，右手叉腰、左手勾著旁邊同學的肩膀，背後還有同學在他頭上比出鹿角形狀，可以看出彼此的感情不錯。

貼文曝光後立馬吸引上千名網友按讚熱議，不少人虧說：「一看就知道是幹大事的人物」、「可愛版恰吉」、「堅哥是叫你拿18歲的照片，不是拿12歲的啦」、「好帥氣的小屁孩」、「很像湯姆歷險記的哈克」、「堅哥感覺沒什麼變」、「這一看就是要成為海賊王的男人」。