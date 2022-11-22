健行科大聯合成果校方打造超大籤筒別具創意。(健行科大提供／呂筱蟬桃園傳真)

健行科技大學22日舉辦高教深耕聯合成果展，展示一年來學校蓬勃發展的研究計畫與活動成果，校方在在活動布置一個超大的籤筒，讓參與的數百名師生以抽籤方式，抽出具有特殊教育含意的幸運籤，別具創意。

健行科大高教深耕聯合成果展，今天起連續3天在校內行政大樓盛大登場，活動結合教學卓越中心、大學社會責任中心、原住民族學生資源中心、電商人才培育中心、創藝中心等單位共同舉行。

活動現場還特別布置超大籤筒，共有32首籤詩，讓學生透過「抽籤」樂趣，寓教於樂瞭解教學卓越中心在一年來所做的努力，其中不少籤詩內容，更意涵有個人專屬幸運籤，每個人解讀各有不同，讓學生在期待與歡樂中，度過「校園小幸運」的時光。

教學卓越中心主任廖炯州說，健行科大近幾年獲得教育部獎勵金屢創新高，校方全力用於學校的設備、師資培育、學生教育的質量提升，其中健行今年在時報金犢獎國際競賽獲得首獎、2022歐洲盃國際創新發明展金牌及克羅埃西亞特別獎、無人機團隊獲得前瞻公益實證賽百萬大獎，都是值得驕傲的亮眼成果。

社會責任中心主任柯幼寧說，中心多年來展現對社會的關懷，推動6項優質的計畫，由學校的老師帶領學生發掘區域問題，一起「發現台灣、看見台灣」，呈現出對光電、電商、新住民、無人機、影像教育等領域的努力奉獻，展現出對土地的貢獻。

數位多媒體設計系學生廖若晴說，從2020年疫情爆發後，全世界發生了很大的變化，從疫情的蔓延到全球各大事件發生，在這充滿動盪的變化中，每個人幾乎口罩不離，彼此距離受到限制，但透過年度活動的舉行，讓人感受到校園新鮮蓬勃的一面。

另外，肩負起全校文創的創藝中心，以舉辦全國展的精神投入聯展活動，展現出微學分課程的精緻影像創作、木雕、壓克力、3D列印等文創作品；從瑰麗的作品中，展現優質的精彩呈現與豐沛的創作能量。