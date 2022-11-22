泰國南部陶公府（Narathiwat）一處警用場地內今天發生汽車炸彈爆炸事件，造成至少1人死亡、29名警察和平民受傷送醫。

路透社報導，陶公府警官尼提（Niti Suksan）表示，有一名員警死亡，爆炸的是「汽車炸彈，我們還在清理案發區域，受傷人數可能增加」。

當地醫院負責人彭帕拉席（Pornprasit Jantra）說，至少有29名傷者在醫院接受治療，包括員警和平民。

目前還沒有人宣稱犯案。

社群媒體上的畫面顯示，一處低矮院落內有輛著火的汽車冒出黑煙，警方指揮人車繞道。路透社無法獨立驗證畫面是否屬實。

鄰近馬來西亞的泰國南部幾府，數十年來一直有叛亂活動。泰國政府持續在穆斯林占多數的北大年府（Pattani）、也拉府（Yala）、陶公府和宋卡府（Songkhla）部分地區，對抗尋求獨立的團體。

今年8月，泰國南部至少17個地點接連發生爆炸和火警，看似是多重同步攻擊，共有7人受傷，

根據泰南暴力情勢監督團體「深南觀察」（Deep South Watch），自2004年以來，已有超過7300人死於衝突。2013年起展開的和談則一再中斷。