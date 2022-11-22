馬之秦的大兒子上台致詞，分享母子互動。（讀者提供）

「金鐘視后」馬之秦1日病逝，享壽80歲，她的4子1女今(22日)在浸信會仁愛堂舉行音樂追思禮拜，李明依主持，好友寇世勳、張佩華、楊懐民、周子寒，昔日中視同事以及所有愛她的至親好友皆出席。馬之秦62歲成為基督徒後，不僅擔任獨居老人代言人，還參加很多公益演唱會，現場除了播放她戲劇代表作《昨夜星辰》的精彩片段，也播放她演唱〈懷念〉的畫面，她從演員轉而成為歌者後也深感喜樂。

宋達民與洪百榕夫婦。（讀者提供）

牧師寇紹恩分享他跟馬之秦認識，是他做《六燈奬》節目時，「聽到她在隔壁棚罵人的聲音，她還在中視走廊追著人打」。後來馬之秦到教會上課，有一件訓練是要她洗廁所，學謙卑，她站在門口一小時走不進去。他說，馬之秦後來找到改變的力量，很多人無法想像她後來服侍老人、甚至是失智老人。她演戲帶給觀眾歡樂，做公益幫助了很多老人，她沒有遺憾了。寇紹恩也提到，馬之秦70歲生日那天去看他，表示希望70歲還能有一個代表作，兩人一起禱告，後來她真的接到一齣舞台劇，74到76歲都在大陸巡迴，完成了她的心願。

馬之秦追思會現場發送「美麗星辰」紀念冊。（讀者提供）

馬之秦的大兒子張庸德也上台分享與母親互動，他笑說媽媽年輕時有「馬大砲」封號，其實是刀子嘴豆腐心，他曾跟媽媽上館子，媽媽吃到「豆干肉絲」不滿意，發脾氣要他「把廚師叫出來！豆干肉絲不是這樣炒的」，兒子反問如果有人說她戲不該這麼演怎麼辦，她回答「不可能有這樣的事」，可見她對演技的自信。他說母親有信仰之後轉變很大，身邊所有人都有福了，讓他如今能改口說「溫柔的女性就是我的母親」。

現場發送馬之秦「美麗星辰」紀念冊，內有她喜歡的照片，是她生前親自設計，她早就做好回到天家的心裡準備。她兒子認為現場「不送毛巾，要送懷念媽媽的禮物」。紀念冊中印有馬之秦最喜歡的一句話：「有人問我，你人生有遺憾嗎？我會說，沒有，只有痛，心痛，它啃蝕了我多久，我已經不記得了⋯⋯感謝主，祂讓我的痛轉變成愛，愛自己、愛別人、愛比我更需要愛的人。」牧師李志偉說，她過去跋扈、有個性，進教會後痛就釋放了。

李志偉也說，馬之秦不僅會演戲，還有好歌喉，參加很多公益演唱會，她最愛爵士樂，所以現場特別安排了〈Autumn Leaves〉、〈我的心裡只有你沒有他〉、〈一剪梅〉等歌曲演出，氣氛溫馨。