「2022台灣最佳國際品牌價值」25大排名整體變化不大，電子紙一哥元太科技首次入榜擠進24名。(圖／經濟部提供)

「2022台灣最佳國際品牌價值」今日公布25大榜單，PC大廠華碩以21.63億美元，二連霸龍頭，其次為趨勢科技與旺旺食品，前三名都不變，但品牌價值都有增長。不過進步最多的是升到第4名的聯發科，年成長率高達39％。值得一提的是，電子紙一哥元太科技首次入榜擠進24名。

合計今年台灣最佳國際品牌前25名總體價值達131.22億美元，增長12％，連續3年超過百億美元，2020、2021、2022等三年的成長率各為5％、13％、12％，可看出歷經三年疫情洗禮、全球政經環境不穩定挑戰，台灣品牌仍持續創造自身價值。

經濟部工業局2003年開辦台灣國際品牌價值調查，今年是第20屆。其委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價，方式是針對品牌財務、品牌角色(需求)及品牌強度(競爭者)等三項指標進行分析，計算出品牌收益與品牌折現率之後，算出「品牌價值」。

統計電子與科技行業仍是台灣品牌價值占比最高兩行業，合計占比有57％。華碩今年以16％成長率、21.63億美元蟬連品牌榜首，趨勢科技20.74億緊追在後，這兩家是唯二超過20億美元品牌，短期難以被追上。旺旺食品則以11.59億美元，年成長6％，續居第三名。

IC設計龍頭聯發科在AIoT、5G助攻下，從去年第6爬到第4，價值8.25億美元，年增39％，最為亮眼，原本的老4巨大機械，遭擠到第6名，研華科技維持第5。台達電小退1名，來到12名位置，品牌價值4.26億美元，仍有8％成長。受惠ESG永續發展持續擴廠的電子紙老大元太科技，則以0.78億美元，首次入榜第24名。老牌水泥廠台泥，去年22名，今年退出榜外。

對於台灣品牌價值持續有雙位數成長，經濟部解釋原因有三個，首先是疫情籠罩下，台灣電子與消費性產品出口業績都很亮眼，其次業者投入許多成本經營品牌，三是業者持續開拓新的產品，像巨大自行車成立女性品牌。

品牌顧問公司Interbrand建議，放眼未來，台灣品牌須關注三大重點。第一是將ESG理念與品牌行動緊密結合；第二是塑造差異化、難以被複製的品牌理念；最後為品牌策略及業務計畫深度扣合，驅動品牌走向長遠未來。