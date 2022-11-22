屏東新園鄉25歲李姓男子停在住家門前的汽車，20日凌晨莫名起火，警方到場後發現案情不單純，循線追查到林姓男子涉嫌縱火，全案持續調查中。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東新園鄉25歲李姓男子停在住家門前的汽車，20日凌晨莫名起火，警方到場後發現案情不單純，循線追查到林姓男子涉嫌縱火，全案持續調查中。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東新園鄉25歲李姓男子停在住家門前的汽車，20日凌晨莫名起火，濃煙直竄火焰高達3公尺高，李男在睡夢中驚醒、嚇得趕緊報警處理，警方到場後發現案情不單純，循線追查到林姓男子涉嫌縱火，全案持續調查中。

據了解，李姓男子19日晚上還有開車出去購物，並未發現有任何異常現象，平日也很注重車輛保養，不料 20日凌晨在睡夢中聽到樓下有霹靂啪啦聲響，被驚醒後趕忙衝下樓查看，竟見到自己的愛車已深陷火海，當下趕緊報警求助，消防隊到場後很迅速將火勢撲滅，沒有造成更嚴重的災害。

屏東消防局指出，20日凌晨零時14分，接獲救災救護指揮中心通知，指稱新園鄉港墘路民宅前有車輛起火燃燒，分隊獲報後，分隊長林世民火速率所屬人員駕駛消防車與救護車前往搶救。

警消到場後，發現1輛小客車已陷入熊熊烈焰中，濃煙直竄火焰高達3公尺，情況十分危急，因起火車輛緊鄰民宅及一旁鐵皮倉庫，為爭取搶救時效，除由搶救第一小組部署2條水線對起火車輛實施滅火攻擊外，同時還以三用翹棒將引擎蓋鈑撬開，再以優勢水線加強灌救。

另又由防護小組以1條水線實施周界防護，火勢在很快在零時33分獲得控制，零時34分完全熄滅。警消說，該自小客車已面目全非付之一炬，所幸無任何人員受傷，後續交由火災調查人員處理。

警方則認為案情不單純，經循線追查後發現，該火警疑為與李男相識的林姓男子縱火而起，22日前往林嫌住家搜索並將他拘提到案，警方表示，全案持續深入調查中。