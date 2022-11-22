新北市一名長相甜美的汽車女業務員（業代），同一天連續收到Ubereat外送員四度送來禮物，從巧克力到狗食，女業務原本以為是買車的顧客為了感謝她，後來看到送來「超薄型」保險套後，簡直嚇壞，擔心愛慕者做出更瘋狂的舉動，於是跑到新北市婦幼警察隊報案遭跟蹤騷擾，但沒想到結局竟意外讓員警也搖頭苦笑!

這名26歲的女業務員，從事汽車買賣已數年，由於長相甜美、聲音輕柔，配上一頭烏黑亮麗的長髮，對上門買車的顧客，服務更是貼心，因此業績蒸蒸日上。這個月3日下午1時許，她剛送走一組看車的客人，在公司內整理資料時，突然外頭一名Ubereat外送員送來一盒金沙巧克力，對方備註留言說：「我是阿慶!昨天來看車的」，因為每天看車的顧客相當多，或許是對方覺得自己帶看車服務好，一點心意表示，女業務也不以為意。

新北市婦幼警察隊長林子翔提醒，普通跟騷罪是告訴乃論，雖然可撤銷告訴，但民眾千萬不要亂開玩笑，避免誤觸法網。(新北市警察局婦幼隊提供)

但沒想到隔了二個小時，Ubereat外送員又再度送來巧克力，但這次留言卻說：「我是技師，每次從背後看妳都覺得好美!」讓這名甜美女業務一頭霧水，但收到巧克力代表有人仰慕，她也不當一回事。直到4日上午10時許，外送員又送來巧克力，這次留言則是說：「你如果綁馬尾，我就跟你說我是誰?」頻頻收到巧克力的甜美女業務一臉狐疑，始終想不出來到底是誰愛慕她，才會這樣頻繁送禮。

直到當天下午2時許，外送員第四度上門，這次送來的禮物不只有巧克力，還有一盒狗食跟一盒保險套，備註留言則是：「像狗一樣!」這下甜美女代嚇壞了，認為自己遇到變態，於是向新北市婦幼警察隊報案。女業代坦承，賣車工作壓力大，不僅是同廠業代會競爭，不同業代彼此也會互相競爭，業績好薪水自然就高，也會有額外獎金。

她原本懷疑是遇到變態，故意送保險套來「暗示」她，但警察也提醒她會不會是同業惡搞，請她回想有沒有得罪人?甜美女業代左思右想，實在想不出有跟任何人結怨，希望警察能幫忙調查究竟是誰在騷擾她，但才剛做完筆錄回到家，她就接到女性好友來電，問她是否收到「意外驚喜」她差點沒破口大罵「驚喜變驚嚇啦」，這下她才知道原來一切都是女性好友搞的鬼!

原來這名女業代的好友一直覺得女業代工作壓力大，為了讓她紓壓，竟然透過外送平台送巧克力，原本只想拍成影片放上youtube當成紀念，但沒想到玩笑開大了!一開始女業代以為是上門買車的仰慕者，不以為意，但陸續又收到超薄型保險套，才讓她覺得恐懼，於是鼓起勇氣向警方報案，員警調出外送平台的資料，這才發現原來竟是她女性好友送的，幸好普通跟騷罪屬告訴乃論，甜美女業代於是向警方撤銷告訴，才避免好友吃上官司。

新北市婦幼警察隊長林子翔表示，跟蹤騷擾防制法從今年6月1日上路後，新北市已受理243件的跟騷案，而八大類的跟騷行為中，占最大宗為通訊騷擾，盯哨尾隨居次，監視觀察第三，而有八成二的行為人為男性，逾八成六的被害人為女性，他也提醒，普通跟騷罪是告訴乃論，雖然可撤銷告訴，或是儘管證明沒有跟騷的犯意，但警方啟動偵查，浪費許多辦案時間，更影響到其他民眾的權益，也呼籲民眾千萬不要亂開玩笑，避免誤觸法網!