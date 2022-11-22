聯成（1313）22日舉行法說會。因應環保升級，高階利基產品佈局，以及搶攻後疫情商機，聯成三年（2021~2023）擴產大計加速推進，藉此持續擴充產品範疇(Scope)與產能規模(Scale)，維持市場領導地位，合計三年石化擴產增幅達17.85％。

聯成表示，2021年完成14.5萬噸可塑劑（DOP）擴建；今年持續執行32.6萬噸DOP擴建，年底石化總年產規模達460.6萬噸，比2020年成長11.39％。明年還有26.7萬噸石化產能擴充，包括14.5萬噸DOP、7.2萬噸苯酐(PA)、12.5萬噸馬林酐等，石化總年產推升至487.3萬噸。

聯成為全球最大可塑劑及苯酐供應商，目前可塑劑年產279萬噸，佔全球16％；苯酐年產66.8萬噸，佔全球9％。去年全球可塑劑需求約971.7萬噸，聯成銷售122.9萬噸，全球市佔12.7％。

聯成指出，前三季營收佔比為可塑劑70％、PVC15％、酸酐9％、特化、物流各3％。考量石化環保升級應用以及後疫情時代各區域經濟發展商機，伴隨三年擴充計畫完成，聯成2023年DOP總年產規模將突破300萬噸水準，達326.3萬噸，比2020年成長23.36％。

此外，聯成2023年PVC66.4萬噸；苯酐年產74萬噸，比2020年成長10.78％；馬林酐(MA)產能規模跨越10萬噸整數關卡，達12.5萬噸，比2020年成長66.6％。

聯成強調，除提振既有產品質量佈局，因應碳中和趨勢，與國內大學產學合作，利用CO2及PA發展可生物降解塑膠、低碳排可塑劑，並與工研院產研合作，利用CO2及生質原料發展低碳排生質可塑劑。另規劃進行中節能減碳專案 (綠能發電) ，預計安裝太陽能板年總發電量6,866 MWh，約當每年減碳3,495噸。