九合一選舉近在咫尺，投票日將於本周六（26日）登場。無黨籍台北市長候選人黃珊珊也在臉書宣布25日「選前之夜」地點，就位於台北市政府前廣場，黃珊珊呼籲：「請偉大市民們，一起站出來守護台北！」

黃珊珊在臉書上表示，「11月25日黃珊珊選前之夜，請偉大市民們，一起站出來守護台北！」黃珊珊強調，「我們站在同一片星空下，與每一張年輕的臉孔，為了同一個理想站在一起：我們要讓台北市變得更好，我們要給下一代更好的未來」。黃珊珊提及，「八年來，我們成就了無數改變」，然而，藍綠的眼裡只有政治舞台，無視市民需求，對市政一無所知，還裝作無所不能。他們以為用血統與黨證，就能夠矇混過關；他們以為操作對立與棄保，就能成功獲取私益。

黃珊珊說，自由的思想，自由的意志，孕育出自由的靈魂，進而成就了這座自由的城市。只想操作對立的藍綠，永遠無法理解這樣簡單的道理。「我們不要說空話的人，更不要身後站著千歲集團、黑金勢力的政黨魁儡，如果你不希望台北的改變被抹去，如果你希望教育下一代，努力的人終將成功，請站出來！」

最後黃珊珊強調，「這是一場清廉勤政，與陳舊腐化的對決；這是一場能力與平庸、平民與權貴的對決」，請大家站出來捍衛新價值，告別舊勢力，偉大市民，終將齊步共贏，黃珊珊也公布選前之夜時間地點，就位於信義區市府路的台北市政府前廣場，預計25日晚間6時開放進場，活動則於晚間7時至10時舉辦。