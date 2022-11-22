曹男因勞資糾紛，向前雇主尋仇2次，最後1次因槍枝保險沒開，劉姓夫妻幸運逃過一劫，一審認定曹涉殺害劉姓夫妻，分判6年、5年2月徒刑，經上訴，二審不認曹男殺劉犯行，撤銷改判無罪，認定殺劉妻未遂有罪，但審理期間認曹罪嫌疑重大，裁定羈押至明年1月。

曹上班某日稱生病，無力支撐由劉帶到診所就醫，卻發現劉沒有幫其保勞健保，引發勞資糾紛，曹不滿於去年1月間到劉住處欲索討醫療費，當時劉姓夫妻不在家，僅未成年子女在家，並恐嚇「放火燒全家」，一審判拘役50天，得易科。

一審認為，雙方同年進行勞資糾紛調解卻破局，曹男向王男購買改造手槍1把、子彈18發，準備第2次尋仇，案發前以手機傳簡訊「放心後續還有戲，你慢慢的等著我出招」、「沒辦法經濟不能，只能用食物銀行送我的花生（子彈之意）請你們，絕對夠你們家吃還有剩」、「你可以打死我，相對的我也可以」等內容。

曹男涉嫌於去年9月間再持改造手槍到劉的餐廳尋仇，朝劉妻射擊，卻忘記開保險當場被店員奪槍壓制，始未得逞。一審原認曹有殺害劉姓夫妻的犯意與犯行，分別依2個殺人未遂罪，判刑6年、5年2月，持有槍砲部分，判刑5年6月，併科罰金8萬元，有期徒刑10年，另恐嚇、傷害等罪，得易科罰金，判刑7月。

一審原判曹男涉嫌殺害劉姓夫妻未遂，分別判處6年、5年2月徒刑，二審宣判撤銷原判決，認定曹男涉殺劉時，因持槍的右手已被店員壓制，未得逞不構成犯行，改判無罪，其餘仍有罪，偵結起訴。

因曹持槍欲尋仇劉姓前雇主，審理期間法官認為嫌疑重大，自今年9月28日裁定羈押，至11月27日因羈押期滿，法官訊問後裁定自11月28日起，再延長羈押2月。