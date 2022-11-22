新北市長侯友宜今日前往三重、新店、汐止、樹林等區掃街，吸引許多熱情民眾。（侯友宜選舉辦公室提供）

國民黨新北市長候選人侯友宜22日在三重區車隊掃街，在選前最後黃金周衝刺選情，有民進黨籍的里長候選人率民眾在路旁歡迎，為侯友宜加油打氣。（黃世麒攝）

選舉最後倒數，新北市長侯友宜22日到三重、新店、汐止、樹林等區掃街。侯友宜指出，新北市這幾年不斷改變，溪南、溪北與偏區都大幅成長，新北不斷改變與超越自己，歡迎大家多點時間住在新北，多認識、了解新北。

侯友宜今一早到三重中央市場掃街，受到攤商、民眾歡迎，下午再前往新店安坑地區車掃，接著前往汐止車隊掃街，傍晚則到樹林博愛夜市拜票。

「新北各地都在蓬勃大發展！」侯友宜表示，三重先嗇宮捷運站旁將有第二行政中心，未來會有3000名公務員進駐，交通局、警察局、捷運局等單位都會移到這裡辦公，要來為溪北的民眾服務。

侯友宜也說，新北擁有全台灣最多的公共托育中心，日照中心年底也將有70間，年底捷運安坑線將會完工，明年三鶯線接著完工，五泰輕軌也在等待行政院核定，新北的捷運會一條一條的做下去。

侯友宜表示，蘆洲的蘆南、蘆北都市計畫只要核准就能大開發，就在等中央的核定；未來三重更有斥資30億元的最新型圖書館。新北幅員廣大，大家可以多一點的時間在新北，多認識新北、了解新北。

侯友宜下午前往新店車隊掃街前，先到在地信仰中心太平宮參拜，他表示，新店近年有很大的改變，新店寶高智慧園區在短短幾年完工，目前企業廠商已百分之百進駐，電動車及高科技將帶動產業的發展。

「新店人口越住越多」，侯友宜強調，央北的社會住宅，提供青年一個安居的地方，設有托幼、托老，以及身心障礙者的日間照護中心。另外特色全齡特色公園、運動中心一座座完成，加上本來就有的好山好水，新店將會是個宜居的好地方。

侯友宜傍晚到汐止區車隊掃街，有支持民眾更準備好筆與棒球，見到侯的車隊經過，就立刻拿起棒球索取簽名；還有支持民眾拿著鍋碗瓢盆直接敲打歡迎，高喊「侯市長高票當選」。

侯抵達橫科地區後，上百支持者與橫科地區的里長們高喊凍蒜！侯友宜表示，所有里長、議員和他都要凍蒜，因此請所有人幫忙拉票、催票、投票，相信跟他在車隊上的人都感受到汐止人滿滿支持，更感謝橫科地區的里長的力挺。