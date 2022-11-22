爭取連任的台中市長盧秀燕傍晚到北屯新一點利黃昏市場，受到支持民眾歡迎。（馮惠宜攝）

九合一選戰倒數4天，爭取連任的台中市長盧秀燕傍晚到北屯新一點利黃昏市場，市長人未到，已有人用擴音器在場呼喊「台中需要好媽媽」，婆婆媽媽們都嗨翻，還有人說，聽到市長要來，等了兩個小時，更有年輕媽媽帶著小小孩一起來找市長合照。

盧秀燕拜票行程馬不停蹄，今(22)日「回娘家」行程鎖定北區、北屯區，上午先到北區台中知名的東興市場，下午在議員陳成添、黃健豪、沈佑蓮的陪同下，來到北屯新一點利黃昏市場。

盧秀燕表示，選舉倒數時刻，全力衝刺向市民懇託，因此不只早上掃早市，下午也安排到黃昏市場拜票。一點利市場是北屯重要的市場，歷次選舉不論選市長，選立委、省議員都是必掃的地方，歷經九次選戰對這裡也有感情，希望用親自拜票，讓市民感受到誠意。

他也說，回到北屯的意義非凡，自己從省議員、立法委員到市長從政超過30年，與北屯區感情深厚，過去蒙受北屯鄉親的照顧，多年來她都感念在心，特別選在黃金週回來北屯市場拜訪鄉親們，除了勤拜票爭取支持，更展現飲水思源的精神。