女星馮媛甄五官精緻，因身材高挑、嗓音甜美與林志玲相似，模仿林志玲後被冠上「小林志玲」的稱號，和製作人孫樂欣離婚後，她2015年嫁「霧峰林家」後代林帛亨，2018年生下女兒淡出演藝圈，近期逐漸重回螢光幕前，她曬出20年前的舊照，清純模樣讓粉絲驚訝「一點都沒變」。

40歲女星馮媛甄今（22日）在社交平台曬出多張舊照，並感嘆：「回憶啊。。。二十年前每個月的雜誌拍攝，十多年前的活動出席，還有在韓國的錄製工作」，雖然照片畫質不是很清晰，不過馮媛甄當時一頭長髮、五官精緻，水汪汪的大眼令人過目難忘，即使戴著眼鏡都能看出是個大美女。

照片曝光後，有網友對比近期的樣貌，發現馮媛甄經過20年外型沒什麼改變，凍齡術超強：「其實妳的照片真的分不出來是什麼時期耶，所以當媽媽會越來越年輕？！」、「從麻辣一家親認識馮媛甄！一直到現在都還是女神」、「20年前的妳跟20年後的妳一樣美，但氣質上有差別」、「是才過了20天吧，一點都沒變」、「這幾天我回去看瘋神時期的媛甄」，馮媛甄回應「 瘋神開播時我就加入了，還記得參與的第一部短劇是梁山伯與祝英台」，過去的同學也留言，透露馮媛甄大學時半工半讀「以前還會看到妳下班直接過來上課」，馮媛甄坦承「有時候頂著大濃妝…真的是因為時間來不及卸妝」。