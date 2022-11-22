伴隨後疫情健康商機發酵，創源生技（4160）多項臨床常規服務產品營收，獲利、毛利均刷新同期紀錄；隨著一年將突破12萬檢測人次，新生兒服務涵蓋率衝上50％，前三季營收提振跨越4億元整數關卡，達4.06億元，連9年改寫新高，EPS 0.8元，年增105％。

此外，強化利基部署，創源偕同訊聯生技（1784）催生新公司「訊聯細胞智藥」，並貢獻智慧研發與數位模擬兩大技術，完美助攻「訊聯細胞智藥」於外泌體、細胞新藥、再生醫療製劑、基因及細胞治療的研發應用，加速技術商品化。

創源執行長蔡政憲表示，集團掌握「再生醫療/細胞治療」、「精準健康/基因醫學」、「數位醫療/智慧研發」三大核心，包含細胞與其衍生物製劑研發、生物模擬計算技術、獨家間質幹細胞製備技術、免疫調節國際專利，以及一站式基因診斷與疾病高風險追蹤系統，加上《生技醫藥產業發展條例》與「再生醫療雙法」加持，持續創造更多元發展。

蔡政憲舉例，外泌體具有再生修復、免疫調節功能，訊聯早在2015年就將外泌體技術商品化應用於居家保養護理。如今，透過創源分子數位中心的生物模擬技術，能在短時間內提供最佳外泌體調控成份與細胞培養條件。目前國際臨床研究與應用已擴及腦神經科、眼科、骨科、皮膚科等領域。

此外，疫情期間，創源便協助醫研單位快速掌握COVID-19感染途徑，預測新型病毒變異可能的特性，及建立中草藥及清冠一號藥方的作用機制，確認療效。亦運用3D模擬技術，開發退化性關節炎治療胜肽。