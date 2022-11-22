桃市府配合捷運要在八德區和強路到介壽路新闢道路，在議員呂林小鳳居中協調下，市長鄭文燦拍板決議採最小拆遷，路幅降至20公尺，避開大面積徵收土地。（呂林小鳳提供／蔡依珍桃園傳真）

配合捷運三鶯延伸線，桃市府在八德區和強路到介壽路新闢道路，但被工業區和民房包夾，要拆房徵地，數度引發抗議，在議員呂林小鳳居中協調、表達民情下，市長鄭文燦日前親自開會拍板定案，決議採最小拆遷，和平以北路段維持30公尺、以南則由27公尺降至20公尺，避開大面積徵收土地，將由捷運局提報行政院核定。

桃市府配合捷運要在八德區和強路到介壽路新闢道路，在議員呂林小鳳居中協調下，市長鄭文燦拍板決議採最小拆遷，路幅降至20公尺，避開大面積徵收土地。（呂林小鳳提供／蔡依珍桃園傳真）

工務局指出，八德區生活圈六號道路配合捷運拓寬，其中有爭議的和強路到介壽路約3.5公里，A段從和強路到和平路約1.1公里，仍維持拓寬30公尺道路、配置雙向共6車道，與捷運高架共線，這段也是延平路三期工程。B段範圍在大湳滯洪池，為和平路到指玄宮約0.36公里，拓寬20公尺、配置雙向共4車道，D段為大興路到介壽路，約1.8公里，路寬27公尺、配置雙向共6車道。

桃市府配合捷運要在八德區和強路到介壽路新闢道路，在議員呂林小鳳居中協調下，市長鄭文燦拍板決議採最小拆遷，路幅降至20公尺，避開大面積徵收土地。（呂林小鳳提供／蔡依珍桃園傳真）

其中C段指玄宮至大興路約0.44公里，也是捷運入土段，因兩旁分別是工業區和民宅，工業區地主陳情當時在八德擴大都市計畫區從農地變工業地已回饋過一次，再被徵收等同被拔2次皮，若改線拆遷戶也會從1戶擴大到8戶，路幅一度從30公尺縮減到27公尺仍僵持不下，經鄭文燦親自開會，以拆遷及土地徵收最小範圍為原則，決議縮減為20公尺、雙向共2車道，將由捷運局提報捷運三鶯線延伸八德段核定。

居中協調的議員呂林小鳳說，C段工業區土地屬於都計內土地，變更成道路要經中央、地方都委會和內政部土徵小組3關卡審議，至少要多2年，如今道路預定地集中都計外，可縮短取得時間。

呂林小鳳直言，台商回流，桃園工業用地普遍缺乏，把工業用地變更為道路用地是捨本逐末的做法，且都計內工業區土地價格是都計外農地價格的4、5倍，市府沒有理由徵收較貴價格的土地開闢道路，樂見加速完成拓寬，將成介壽路替代道路，紓解綠捷施工帶來的塞車不便。