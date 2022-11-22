台中市大里區農會22日上午舉辦幸福農村暨綠色照顧計畫成果展，展出作品包含絹印手作、陶藝作品、乾燥花等。相當豐富。（大里農會提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里農會積極推動「幸福農村推動計畫」及「綠色照顧推動計畫」，鼓勵農村婦女及高齡者走出家庭、學習新知。大里農會22日上午於農會大禮堂舉辦成果展」，會中頒獎給績優農業志工、促銷大里杙農特產品績優家政班等獎項，現場展出各式美食、帆布包、手工藝品等作品，相當豐富。

大里農會表示，成果展將「幸福農村推動計畫」及「綠色照顧推動計畫」兩計畫合併辦理，展示出23班家政班員及1班綠色照顧班員今年所學的手工藝研習課程、絹印手作課、綠色元素手作等作品，讓學員們互相欣賞作品、學習，也讓與會來賓們能了解兩班所學。

大里農會說，早期的家政教育主要在傳授實務知識及技能，以改善人們的生活，如教導食物知識及烹調方法、練習縫紉方法等，隨著時代變遷，除了物質生活品質的提升外，同時也著重其他的生活層面（如人際交往、資源管理、環境保護、生活調劑等等），家政教育不再侷限於技能的操作學習。

大里農會指出，若將家政兩字拆開來看，「家」指「家庭」，「政」則有「管理」之意，各種與家庭相關的事物都在家政的範疇內，盼藉由課程的設計與安排，讓成員學習與經營家庭相關的理論知識與實作技能，並將所學運用於生活之中。

大里農會也表示，家政班員們以「大里杙農漁會產品生活館」館內販售的食材為主軸，發想無國界的創意料理，落實政府近年來大力推廣的「食農教育」、「米食、國產雜糧推廣」、「食魚教育」等政策，讓成果展富有更多教育意義。