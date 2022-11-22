檢察總長邢泰釗到新竹、苗栗、雲林及嘉義地檢署視察。(圖／最高檢提供)

距離九合一選舉投票日僅剩4日，檢察總長邢泰釗鑑於新竹、苗栗、雲林及嘉義地檢署轄區為「賄選熱區」，特別南下四個地檢署慰勉承辦檢察官辛勞，並指示24日至26日這3天是賄選的關鍵時刻，請四地檢調積極嚴密查賄。

最高檢察署表示，據統計新竹地檢署連續查獲結構性現金買票案件，已羈押12人、扣押及繳回賄款共200餘萬元；苗栗地檢署連續查獲多起現金、贈送禮品及餐會賄選案件，查扣金額120餘萬元；雲林、嘉義地檢署查獲案件全國居冠，充分展現司法機關查賄的決心與態度。

檢察總長邢泰釗到新竹、苗栗、雲林及嘉義地檢署視察。(圖／最高檢提供)

為此，檢察總長邢泰釗於21、22日親赴新竹、苗栗、雲林、嘉義地檢署慰勉承辦檢察官辛勞，邢泰釗表示，在選前最後幾日，尤其24、25、26日，是可能賄選的最高峰。

檢察總長邢泰釗到新竹、苗栗、雲林及嘉義地檢署視察。(圖／最高檢提供)

邢泰釗指示四地檢調人員在選前賄選關鍵時刻應步步為營，嚴密查察，讓行賄買票者不敢發錢，賄選餐會不敢舉辦，讓候選人與民眾瞭解，司法機關絕對有「有聞必查」、「有據必辦」的決心，必能遏止賄選歪風。