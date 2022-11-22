桃園市長候選人鄭寶清、桃園市議員候選人毛嘉慶今天開記者會，痛批民進黨桃園市長候選人鄭運鵬當年申請專利的鷗業⾏動傳媒公司竟然是登記在「薩摩亞」，質疑是否涉及洗錢。另鄭寶清更出示自己申請專利的頁面，強調自己的版本僅有台灣省，質疑鄭運鵬說法。

鄭運鵬今天早上則回應，後來公司並非他經營，看圖說故事實在沒有意義，說他和解放軍有關，抹黑他實在是沒有意義的事情。桃園市新聞處長詹賀舜表示，這是選舉惡意抹黑，用移花接木、「竹篙鬥菜刀」的方式，想惡意誤導民眾，抹黑、中傷鄭文燦。

毛嘉慶表示，鄭運鵬在境外開設公司大賺人民幣，金蟬脫殼後，以自己辦公室主任控股，質疑為什麼要設在薩摩亞，還在大陸申請發明專利，還大量運用有解放軍背景的華為、中興科技，如果不是熟人帶路怎麼有辦法。他又說，1名有解放軍背景的人士自稱是鄭運鵬合作夥伴，鄭運鵬在很多場合說是他表哥。質疑鄭運鵬如果不是打著民進黨招牌，憑什麼有這種待遇？也質疑在薩摩亞假外資轉進大陸，是要逃漏稅這麼單純嗎？認為觸犯國安法、相關稅則，以及公務員財產申報。

鄭寶清則以自己為例，當年在台鹽申請專利時，就沒有使用「中國台灣」字眼，主因就是他強力要求而使用當年尚未凍省時的台灣省。鄭寶清也質疑，鄭運鵬有沒有去過薩摩亞，如果沒有在當地登記公司是要洗錢還是要逃漏稅？鄭寶清也出示鄭文燦與林秉文合照，稱兩人怎麼會不認識？