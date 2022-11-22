台64線快速道路中和段昨（21）日晚間10時許，一輛重機Aprilia RS 660高速追撞前方未開大燈的多元計程車，紀姓騎士（27歲）當場噴飛慘死；檢警今（22）日下午針對紀男遺體進行相驗，紀男的家屬含淚到場認屍，要求司機一定要道歉。

據悉，紀姓男子（27歲）車禍時騎乘的Aprilia RS 660重機，要價約50.9萬元。紀男昨（21）日晚間10時許行經台64快速道路往板橋方向25.7公里處，高速追撞前方一輛未開大燈的多元計程車，重機撞擊後騰空飛起，紀男噴飛倒地失去生命跡象。

警消獲報趕抵將重機騎士紀男、計程車陳姓駕駛（37歲）及車上劉姓乘客（46歲）3人連忙送往醫院救治，紀男經急救後仍宣告不治，計程車的2人則是輕傷。

檢警今（22）日下午2時許，在板橋殯儀館針對紀男遺體進行相驗釐清死因，認定紀男因頸椎、顱骨斷裂，導致中樞神經性休克喪命。紀父難掩悲痛表示，「我兒子騎快是沒錯，但計程車沒開大燈就是（車禍）原因啊！如果有開大燈，後燈會亮那兒子就可以閃，但就是沒開，根本就看不到，而且那輛計程車還是黑色的」，要求司機一定要道歉。

警方初步調查，紀男明顯超速，且未注意前方車況，因而釀禍，但被撞的多元計程車也未開大燈行駛，警將依道交條例第33條裁罰3000元以上，6000元以下罰緩，至於確切事故原因，仍待調查釐清。陳姓計程車司機於訊時情緒崩潰難以言語，訊後被依過失致死罪送辦。