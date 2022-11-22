天團維也納愛樂首席和柏林愛樂首席合作，共組「愛樂者聯盟-維也納柏林音樂俱樂部」，這次不只演奏古典音樂，而是從貝多芬、德弗札克等曲作，演到皇后合唱團，跨越古典、爵士樂和搖滾樂，大玩音樂的可能性。

主辦單位新象藝術創辦人樊曼儂表示，以古典音樂為主軸並融合不同元素的音樂，是現在一個重要的趨勢，「所有的音樂以古典音樂為核心，然後加入爵士、流行、民族音樂等，成為一種新的趨勢，這可以影響很多觀眾，讓大家可以真正地參與。我也會很希望我的學生們能夠拓展這樣的演奏模式，希望他們可以多多觀摩。」

愛樂者聯盟由三位維也納愛樂樂團成員、兩位柏林愛樂獨奏家、一位最全能的奧地利鋼琴家，以及一位即興演唱兼小提琴家所組成。奧普斯古典音樂大獎（Opus Klassik）給予「古典不設限」的最高肯定，奧地利《信使報》（Kurier）也表示「愛樂者聯盟」將歐洲頂尖愛樂的極致品質與音樂創作的自由快樂調和在一起。

演出內容還包括小約翰史特勞斯的輕歌劇、蓋希文的藍調靈歌、巴爾托克的原鄉民謠混搭皇后合唱團，狂熱奔放的酷玩樂團等，還有加入優雅的法國香頌、輕快的巴沙諾瓦、探戈等。演出將於12月21日在台北國家音樂廳、22日在高雄衛武營國家音樂廳登場。