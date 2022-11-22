《絕對武力：全球攻勢》（CS：GO）BLAST秋季總決賽（BLAST Premier Fall Final 2022）的8支參賽隊伍，皆已抵達位於丹麥哥本哈根的比賽會場。賽事將在本週三（11/23）的17:00開打，分為兩個階段進行，第一階段為小組賽、第二階段為單淘汰賽，兩個階段的比賽皆採BO3（3局2勝制）的方式，最後獲得冠軍的隊伍將能參加12月中在阿布達比舉行的BLAST全球總決賽（BLAST Premier World Final 2022）。

第一階段的小組賽，8支隊伍被分為A組、B組。A組的4支隊伍包括FaZe戰隊、OG戰隊、英勇戰隊（Heroic）、睡衣忍者（Ninjas in Pyjamas，簡稱NiP）；B組的4支隊伍則有NaVi戰隊、Fluxo戰隊、TL戰隊（Team Liquid）、G2電競（G2 Esports）。開幕戰由A組先進行比賽，開幕戰為FaZe戰隊對上OG戰隊，緊接著是Heroic對上NiP，比賽在Twitch、虎牙直播…等平台都有直播，精彩可期，切勿錯過。

11/23（三）17:00，OG戰隊@FaZe戰隊，推薦：不讓分「FaZe戰隊」勝

目前世界排名第16（HLTV世界排名，以下同）的OG，近3個月比賽的勝率60%。先前在11月初的里約特錦賽（IEM Rio Major 2022）挑戰者階段（Challengers Stage）中僅取得2勝4敗的成績，甚至未能獲得晉級至傳奇階段（Legends Stage）的資格，從選手近期的表現來看，僅degster還有不錯的發揮，其他選手表現平平，其中F1KU的狀態更是持續下滑，是OG最大的隱憂。另一方面，世界排名第8的FaZe，近3個月比賽的勝率同樣也是60%。先前在里約特錦賽的傳奇階段中雖說是一勝未得，但考慮到傳奇階段的競爭強度遠高於前一個挑戰者階段，再加上rope和Twistzz兩位選手在對上C9（世界排名第4）及VIT（世界排名第7）等強隊時，依然有不錯的表現，因此看好FaZe能在開幕戰中取勝。

11/23（三）20:00，睡衣忍者@英勇戰隊，推薦：不讓分「英勇戰隊」勝

世界排名第15的NiP，近3個月比賽的勝率56%。先前在里約特錦賽的傳奇階段中同樣是一勝未得，相較於NiP在歐洲區A組資格賽（IEM Road to Rio 2020 Eruope RMR A）中拿到3連勝時的意氣風發，在傳奇階段中可以看到es3tag、REZ和Brollan等選手的狀態明顯下滑，僅靠hampus和Aleksib兩位選手的發揮也無法幫助NiP在高強度的比賽中扳回劣勢，後繼無力。相較之下，世界排名第2的Heroic，近3個月比賽的勝率71%。歸功於cadiaN、stavn及TeSeS三位選手的傑出表現，幫助Heroic在里約特錦賽中一路打進至最後的冠軍決賽，並拿到亞軍。Heroic是本屆BLAST秋季總決賽A組中4支隊伍中，近況最好、發揮最穩定的隊伍，同時也相當被看好能在本屆賽事中奪冠。