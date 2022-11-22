國民黨台北市長候選人蔣萬安日前辭去立委職務，展現破釜沉舟決心，但民進黨參選縣市長的7位立委並不跟進。媒體人「逆風的烏鴉」今(22日)在臉書發文指出，中選會在選舉期間就決定蔣萬安立委席次補選時間是政治考量，當每個補選分別舉行，投票率壓低，民進黨勝算就提高。但桃園鄭運鵬和基隆蔡適應原本可以用辭立委來拉一點票，如果最後因為黨中央定調不辭立委卻以很些微的票數惜敗，民進黨中央應該會很嘔。

「中選會在選舉期間就決定了補選時間，而且補選時間也比過去緊迫，所為何來？當然就是政治考量了。」逆風的烏鴉指出，衡諸過去的選舉，有個明顯的事實，就是投票率低，得利的往往是民進黨。這也是為何在罷免投票或者眾多補選裡，民進黨多半較佔優勢的主要原因。那麼要進一步壓低投票率，有什麼辦法可用？最好的辦法當然就是把補選孤立：同時舉行的選舉越少，越難發揮整體戰，當然也就可能讓投票率更低。

所以搶先訂下台北三選區的補選日期，現在選舉前夕到選後幾天，如果再有立委請辭，中選會就很可能會以來不及同時舉辦補選為由，將補選分開舉行。如此一來，每個補選分別舉行，各自為戰，大家投票率都壓低，民進黨的勝算當然也就提高了。

另外，中選會有底氣這麼做的原因，是也知道民進黨立委「都不會請辭」，因此在那些選區，就算民進黨有人當選，也可以撐到就職再說。更何況，那幾個除了基隆、桃園可能有變數，其他人當選的可能性都不高，當然也就沒有補選的問題。

「不過說到桃園和基隆，民進黨因為怕輸，所以定調全部都不辭。」烏鴉強調，但老實說，選前請辭對於激烈的戰區來說，多多少少還是有點催票效果。如果最後桃園和基隆民進黨都以很些微的票數惜敗，而鄭運鵬和蔡適應原本可以用辭立委來拉一點票，卻因為黨中央定調而沒這麼做，民進黨中央應該會很嘔吧。