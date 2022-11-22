汪小菲遭爆未履行離婚協議，積欠前妻大S約500萬元生活費，沒想到竟因此公然和大S開戰，甚至放話說要來台「見面說」，雙方的一舉一動在海峽兩岸都引發熱烈關注。對此，筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航分析，汪小菲和大S爆發矛盾，最大受害者恐怕是台灣的政治人物。

汪小菲被爆沒付生活費後多次在微博發聲，表示自己不想再為大S付電費，又接連槓上S媽、小S，甚至放話要來台灣當面對質；大S則強調，離婚時自己曾提出緣分已盡好聚好散，保證此生不出惡言，她也說到做到，「願就此停止紛爭」。

針對汪小菲不斷發聲佔盡媒體版面，周偉航在臉書粉專「特急件小周的人渣文本」笑說，「台灣政治人物一同：你他X選舉前3天都快沒辦法曝光了，你還來搶新聞是不是活膩了！」資深媒體人黃揚明也在臉書粉專「黃揚明（剝雞）」發文笑說，汪小菲來台恐怕引發選戰效應。

根據大陸狗仔觀察，汪小菲直到今日下午都沒有現身北京機場櫃檯辦理報到，「應該是不會飛台灣了」，且原本要搭乘的班機大誤點。據了解，汪小菲確實訂了機票，但最後一刻改變心意，沒有辦理報到，確定不會來台。