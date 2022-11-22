土耳其的拜卡公司( Baykar)因為TB2無人機的良好表現，已成為世界知名的軍用無人機大廠，所以他們開發的新無人機也備受矚目。該公司最新式的克孜勒爾馬(Kizilelma，或稱「紅蘋果」) 無人機正式亮相並且開始地面測試，該無人機具有戰鬥機的外觀，採用雙三角翼耦合前翼，加上一對V垂尾兼水平尾，雖然僅有1具引擎，但總體造型容易聯想到中國大陸的殲20。

拜卡公司的TB2「旗手」(Bayraktar TB2)無人機在去年的亞塞拜然-亞美尼亞戰爭，以及今年的烏克蘭戰爭取得極大的成功，令各國都注意到了這一家公司的發展實力，之後他們又提出更大型的無人機「拜卡游騎兵」( Bayraktar Akinci) ，具有更長的滯空時間與載彈量。接下來他們提出極具野心的「噴射無人機戰鬥機」計畫，具有超音速性能（至少後續改進計畫是如此），具有一定程度的匿蹤外型，可以做為有人戰機的輔助角色，它就是紅蘋果無人機。

土耳其紅蘋果戰鬥無人機 在跑道試滑。(圖/Baykar)

紅蘋果無人機已經展開滑行測試，顯然已安裝了引擎，它安裝的的是1具烏克蘭伊夫琴科推進設計局( Ivchenko-Progress)的AI-25 渦扇發動機，該引擎相當成熟，也安裝在L-39信天翁教練機之上，不過之後會改用帶後燃器的發動機，計畫採用AI-322F，就能達成超音速性能。

BAYRAKTAR #KIZILELMA OTOMATİK İLK TAKSİ VE KOŞU TESTİ

按照技術要求，紅蘋果的續航時間大約在5~6時，作戰半徑為925公里，實用升限10700公尺。有效載荷1.5公噸，能攜帶土耳其製的各種空對空、空對地彈藥。它可能具有內部彈艙，進一步保持其匿蹤特性。

它的氣動力外型採用三角翼耦合前翼(鴨翼部局)，加上傾斜的垂直尾翼兼水平尾翼組成。這種配置在其他匿蹤型戰鬥機也看到，包括中國大陸的 殲-20。

這樣的無人機顯然不是隨便可犠牲的，土耳其希望它具有空對空作戰能力，以及進行情報、監視和偵察 (ISR) 和打擊的多重性能。

對於土耳其來說，這型無人機可能是土耳其下一代戰機的一種嘗試，因為安卡拉已被排除在 F-35 聯合打擊戰機計劃(JSF)之外，即使想購買次一等的四代戰機F-16，也懸而未決，這使得土耳其空軍將面臨技術代差問題，也就是落伍。雖然他們提出了自己的5代機計畫TF-X，但是如果沒有美國的支持，能否持續研發就非常值得懷疑。美國就拒絕出售通用航太F110-GE-142型發動機給土耳其。在這種困局之下，土耳其先開發無人戰機就是一種替代方案。