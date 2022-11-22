財團法人中華運動禁藥防制基金會在教育部體育署指導下，由基金會執行長黃啟煌帶領報告年度工作成果及宣告2023年由世界運動禁藥管制機構(WADA)公布的「2023年度運動禁藥禁用清單」及注意事項，向國人傳達國際最新2023年運動禁藥禁用清單的動向。

黃啟煌在報告中指出，2022年國內的全中運、全大運、全民運等三大賽事及賽外皆有執行採檢工作，在教育與檢測並行的計畫下，規劃許多賽事現場的教育攤位並舉辦多場基層運動員、國家級運動員及運動員輔助員為目標的運動禁藥講座，截至今年11月20日的檢測數491件來看，國內違規案件成立的共有6件，違規案件中，不乏運動員食用營養補充劑或服用處方簽藥物時，往往忽略要先檢視藥物成分而導致違規案件發生，黃啟煌呼籲，在基金會官方網站上有專業藥師提供免費諮詢服務，請運動員要加強警覺心，避免疏忽而造成違規禁賽讓平日辛勤的訓練成果無法施展。

世界運動禁藥管制機構（WADA）每年10月底會公告隔年新版運動禁藥禁用清單，財團法人中華運動禁藥防制基金會身為國家運動禁藥管制組織（NADO），會將禁用清單翻譯並整理差異後公告，其中特定運動禁用物質P1乙型交感神經受體阻斷劑，有新增限定運動種類為「迷你高爾夫」，而水中運動部分項目由原來的賽內禁用轉變為賽內外皆禁用，再者，禁用清單中S7麻醉性止痛劑的Tramadol物質在2023年列入監控， 2024年列入禁用，不過該成分國內列管為第四級管制藥品，提醒運動員輔助員注意相關藥品使用。

特別值得注意的是，萊克多巴胺（Ractopamine）被明確列入賽內外禁用的S1同化性製劑中，台灣在過去一年違規的案例中並無因汙染肉品導致的違規案發生，雖然進口肉品容許含量低於10 ppm，食用到含萊克多巴胺的肉品仍存在被檢驗出的風險，即使國際上曾有運動員成功舉證違規係因食用含萊克多巴胺的肉品而翻案，但舉證來源並不容易，提醒運動員仍需謹慎。