中國正尋求通過美國企業界的一位老朋友─美國保險業巨頭AIG前執行長格林伯格(Maurice "Hank" Greenberg)，來加強與美國的溝通。北京近期派遣一個高級政策顧問和企業高管組成的代表團前往紐約，與格林伯格所組織美國的商業團體代表會面，試圖藉此穩定兩個大國在激烈競爭中的雙邊關係。

《華爾街日報》引述知情人士透露，華爾街高管長期以來一直在北京的權力走廊中佔有特殊地位，97歲的格林伯格則是在中國最成功的美國商人之一，被北京稱為「中國人民的老朋友」。

新冠疫情暴發近3年來，還沒有像格林伯格招待的這樣的高級別代表團來過美國。知情人士說，習近平在10月中共20大會議結束後立即首肯了由中國外交部下屬的智囊團組織的這次行程。上述美國團體還在會談前通知了白宮的國家安全委員會和其他機構，不過美國國安會對此不予置評。

曾在歐巴馬政府任職的歐洲協會政策研究院(Asia Society Policy Institute)副主席羅素(Daniel Russel)說，習近平正尋求某種程度的穩定，以便為與美國展開更大程度競爭做準備；鑒於雙方在任何層級上都缺乏接觸，任何直接對話都是有價值的。

知情人士稱，在雙方都明確了政治日程的情況下，習近平首肯了該代表團，意在向華盛頓發出信號，表明他打算防止兩國關係脫離正軌，並找到一種溝通的方式。

20世紀90年代末，格林伯格曾努力遊說克林頓政府，幫助中國在2001年加入世界貿易組織(WTO)。2018年中國慶祝改革開放40周年之際，習近平授予格林伯格中國改革友誼獎章，他因此成為中國這一榮譽的10位外國獲得者之一。

今年夏天，隨著中美之間緊張關係持續升溫，格林伯格公開表示支持與中國接觸，而非與中國脫鉤。他宣佈成立一個由政商領袖組成的小組，以幫助「重建具有建設性的雙邊對話機制」。知情人士表示，中國駐美國大使秦剛讓中國領導層注意到了這篇報導，習近平隨後同意外交部成立小組，成員包括曾任中國駐美國大使崔天凱等多位前任政府要員。

報導說，11月10日和11日中美兩個小組共13名成員進行了討論，美方成員中除格林伯格之外，還有知名的企業家、美國參議員和2位前美國駐中國大使。參加討論人員都認為，兩國關係的下滑趨勢令人擔憂，需要設法扭轉這一局面。

據與會者稱，會議中雙方討論了在台灣問題上的分歧，以及兩國政府可能合作的領域。與會者稱，美國代表團強調台海和平的必要性，而中國代表則強調台灣最終與大陸統一的重要性。中方小組暗示，中共可能願意在俄羅斯入侵烏克蘭以及北韓問題等地緣政治事項上與華盛頓方面合作。但前提條件是華盛頓要在台灣等問題上尊重中國的核心利益，並放鬆對中國的高科技限制。

格林伯格的高級助手表示，拜登政府已經聽取了美中代表團在這項名為「Morefar Project」的交流情況。此一名稱是格林伯格在紐約州北部的一處僻靜莊園的名字，該莊園通常被他用來招待政府和商界領袖。