台南市文化局於億載金城率先推出台語版導覽及線上版台語語音導覽。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

來台南逛古蹟億載金城，入境問俗學台語！台南市政府為推廣台語，首度推出「億載金城台語文導覽簡介」提供現場遊客索取，另也同步推出線上版台語導覽，讓遊客用台語認識在地歷史文化，文化局強調，接下來也將爭取文化部經費，將台語導覽服務擴大到赤崁樓、安平古堡、安平樹屋等古蹟景點。

文化局古蹟營運科指出，為了推廣母語並創造友善語言環境，日前舉辦「講台語遊金城」億載金城台語文導覽活動，廣獲熱烈回響，最近更進一步推出全台第1份專為古蹟以台文編寫的「億載金城(Ek-tāi-kim-siâⁿ)台語文導覽簡介」，另也同步推出線上版「台語」導覽，讓遊客用台語認識在地歷史文化。

文化局古蹟營運科表示，有別於一般導覽簡介大多為英語、日語、韓文等，文化局此次攜手打狗台語文促進協會，首度以台語文結合古蹟歷史主題，設計出全台第一份古蹟專屬的台語文導覽簡介。

由於遊客回響熱烈，文化局接下來也將向文化部提出「國家語言發展計畫」補助計畫，預計將辦理台語導覽培訓、古蹟台語導覽、寒暑假古蹟台語營隊、古蹟台語線上導覽等服務，除了目前率先推出的億載金城外，接下來也計畫將台語導覽服務擴大到赤崁樓、安平古堡、安平樹屋等古蹟區，如經費充裕，延平郡王祠、五妃廟等也會納入台語導覽。

文化局說，億載金城台語文導覽簡介全文以台文編寫，介紹億載金城「起造」歷史故事，其中最知名的「阿姆斯壯大砲」台文即是以「Armstrong大炮」音譯，而「小砲」台文則翻譯為「細門炮」；民眾現場也可以掃描簡介上QR Code行動條碼，搭配線上「台語」語音導覽，認識古蹟的同時也能學習台語、增加台語使用機會，創造最生活化的母語環境。