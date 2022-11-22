來台南逛古蹟億載金城，入境問俗學台語！台南市政府為推廣台語，首度推出「億載金城台語文導覽簡介」提供現場遊客索取，另也同步推出線上版台語導覽，讓遊客用台語認識在地歷史文化，文化局強調，接下來也將爭取文化部經費，將台語導覽服務擴大到赤崁樓、安平古堡、安平樹屋等古蹟景點。
文化局古蹟營運科指出，為了推廣母語並創造友善語言環境，日前舉辦「講台語遊金城」億載金城台語文導覽活動，廣獲熱烈回響，最近更進一步推出全台第1份專為古蹟以台文編寫的「億載金城(Ek-tāi-kim-siâⁿ)台語文導覽簡介」，另也同步推出線上版「台語」導覽，讓遊客用台語認識在地歷史文化。
文化局古蹟營運科表示，有別於一般導覽簡介大多為英語、日語、韓文等，文化局此次攜手打狗台語文促進協會，首度以台語文結合古蹟歷史主題，設計出全台第一份古蹟專屬的台語文導覽簡介。
由於遊客回響熱烈，文化局接下來也將向文化部提出「國家語言發展計畫」補助計畫，預計將辦理台語導覽培訓、古蹟台語導覽、寒暑假古蹟台語營隊、古蹟台語線上導覽等服務，除了目前率先推出的億載金城外，接下來也計畫將台語導覽服務擴大到赤崁樓、安平古堡、安平樹屋等古蹟區，如經費充裕，延平郡王祠、五妃廟等也會納入台語導覽。
文化局說，億載金城台語文導覽簡介全文以台文編寫，介紹億載金城「起造」歷史故事，其中最知名的「阿姆斯壯大砲」台文即是以「Armstrong大炮」音譯，而「小砲」台文則翻譯為「細門炮」；民眾現場也可以掃描簡介上QR Code行動條碼，搭配線上「台語」語音導覽，認識古蹟的同時也能學習台語、增加台語使用機會，創造最生活化的母語環境。
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