汪小菲昨（21日）因遭到前妻大S（徐熙媛）追討500萬元的生活費，怒發聲明並在微博連發20多篇文，表示不願再支付電費，汪小菲也說了至少10次「明天我回台北」，表示要在今（22日）飛抵台北；結果，本報及至少10家的台灣媒體今下午在桃園機場守候多時，都未見到汪小菲身影。

據悉，汪小菲本要搭乘長榮航空自北京直飛台北的班機，原抵達時間為下午5點15分，後delay至晚間7點02分才會降落；根據陸媒報導，汪小菲因簽證等問題，無法順利搭機。有別昨日的連續發文，汪小菲今日相當寂靜，行蹤相當神秘。