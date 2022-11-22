中信兄弟投手鄭凱文今年8月起右手肘骨刺影響加劇，但他仍帶傷上陣，助隊完成2連霸任務後他也在今天動刀清除骨刺，總教練林威助也特別到醫院探望，盼他能早日康復。

鄭凱文在封王遊行結束後受訪時表示，右手肘骨刺在8月時變得更嚴重，10月時更是影響到生活，若是睡覺姿勢不正確，壓到右手都會痛醒，原本他希望球隊不要把放進季後賽28人名單，不過「助總」霸氣的說：「不要想太多，有事他會負責。」讓鄭凱文有信心助隊拚連霸。

這次是鄭凱文生涯第3度動刀清除骨刺，前2次分別在2013及2015年，他希望這是最後一次動刀，由於明年有經典賽，賽季應該不會太早開打，教練也不急著要他復出，盼好好復健就好，應該不會影響到春訓及開季。

鄭凱文今天到高雄長庚醫院動手術，由周文毅醫師主刀，手術也十分順利，術後「助總」也特別到醫院探望子弟兵。林威助說：「手術順利，感謝周醫師。目前到開季大概還有4個月左右，會再看凱文的復健狀況，趕上開季應該沒有問題，但也不會太勉強，一切以凱文恢復狀況為主。」