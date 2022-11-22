一般提到水果營養價值，大多會想到蘋果、柑橘、香蕉等常見水果，但醫師表示，鳳梨這外型碩大的水果，不只有諧音「旺」的特色，它的營養價值眾多且強大，因鳳梨酵素可分解肉類的胺基酸，有助人體對蛋白質的吸收，且可抗衰老、防便祕、預防白內障、美容養顏。

北醫泌尿科醫師戴定恩在其臉書上分享鳳梨的5大好處。他表示，鳳梨酵素，也就是鳳梨蛋白酶，可將胺基酸分解人體更好吸收的分子，有助提高人體對蛋白質的吸收率。此外，鳳梨也能抗衰老，因它含有生物類黃酮素，能加速氧化傷害的復原及強化膠原的形成。

對於現代人常感困擾的便秘問題，鳳梨也是解方。戴定恩表示，鳳梨每100公克中，約含有1.4公克的粗纖維，也就是非水溶性膳食纖維，在腸道中能幫助吸收水分、增加腸胃道蠕動，進而防止便秘。

此外，鳳梨也可預防白內障。他表示，因鳳梨中富含維生素C，而維生素C可以降低白內障的罹患風險，多吃鳳梨能有效達到保護眼睛的作用。

對於女性而言，鳳梨也是優異的美容營養素來源。戴定恩表示，鳳梨含有維生素B，而維生素B能滋養肌膚、防止皮膚乾裂，並滋潤頭髮。